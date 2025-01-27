قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتمركزين غرب بلدة ميس الجبل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني، المتمركزين في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، عن تمديد الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الجنوب اللبناني حتى 18 فبراير المقبل، بعد تأخر حكومة تل أبيب عن الالتزام بالموعد النهائي للانسحاب من المناطق الحدودية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أمس الأحد، أن «الاتفاق الذي تشرف عليه الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول حتى التاريخ المحدد»، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلى قضية وقف إطلاق النار.

وأشار البيان أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التفاوض مع كل من إسرائيل ولبنان بشأن إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين أسروا بعد 7 أكتوبر 2023.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن لبنان سيظل ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير 2025.

وكتب «ميقاتي» في تدوينة عبر منصة «إكس»: «بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025»