 المفوضية الأوروبية: سنساعد جوجل على تحسين الامتثال لقواعد المنافسة بشأن الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 4:26 م القاهرة
المفوضية الأوروبية: سنساعد جوجل على تحسين الامتثال لقواعد المنافسة بشأن الذكاء الاصطناعي

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 4:10 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على وضع توصيات لمنصة "جوجل"، من أجل تحسين امتثالها لالتزامات التوافق التشغيلي والمنافسة بموجب القواعد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتركز جهود المفوضية على ضمان عدم حصول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"جوجل"، مثل "جيميني"، بميزة على التطبيقات الخاصة بمزودي الخدمات الآخرين على الأجهزة التي تعمل بنظام الـ"أندرويد".

وتهدف المفوضية إلى وضع توجيهات بشأن كيفية "منح جوجل مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف ثالثة وصولا فعالا ومتساويا" في غضون فترة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ومسئولة مراقبة المنافسة، تيريزا ريبيرا، إن "أدوات الذكاء الاصطناعي تغيّر الطريقة التي نبحث من خلالها عن المعلومات ونحصل عليها على هواتفنا الذكية عبر الإنترنت، بل وتغير أيضا طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا".


