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ترامب مخاطبا كيم: «بلدك لديها إمكانيات اقتصادية هائلة»

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 فبراير 2019 - 4:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 فبراير 2019 - 4:00 م

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"الإمكانيات الاقتصادية الهائلة" لكوريا الشمالية، خلال اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في هانوي.

وقال ترامب لكيم، خلال مؤتمر صحفي قصير في مستهل قمة الزعيمين إن "بلدك لديها إمكانيات اقتصادية هائلة، لا تصدق وغير محدودة".

وذكر ترامب في فندق "سوفيتيل ليجند ميتروبول" في العاصمة الفيتنامية قبل أن يغادر الزعيمان الفندق متوجهين للاجتماع المغلق المباشر بينهما "اتطلع لمشاهدة ذلك يحدث والمساعدة في أن يحدث ".

وأضاف "إنه لشرف لي أن أكون مع الزعيم كيم وإنه لشرف أن نكون معا في فيتنام"، قائلا لكيم "إنه لأمر رائع أن أكون معك".

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