الصين تشيد بجهود واشنطن وبيونج يانج لحل القضية النووية بشبه الجزيرة الكورية

أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الأربعاء، عن تقدير بلاده الجهود الحثيثة التي تبذلها كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التسوية السياسية للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف وانغ – في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الثلاثي الـ16 لوزراء خارجية الصين وروسيا والهند في ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين - أن القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تمثل حدثا كبيرا في العلاقات بين الدولتين، وإن بكين تتوقع أن تمثل هذه القمة خطوة مهمة نحو تعزيز نزع السلاح النووي وبناء آلية سلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب وانغ عن أمله في أن تظهر كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الإخلاص والنوايا الحسنة والثقة في التعامل، مشيرا إلى أن الصين ستواصل العمل على حفظ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز الحوار ومحادثات السلام، والمساهمة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

ولفت وانغ إلى أن الصين وروسيا والهند والمجتمع الدولي سيقدمون أيضا مساهماتهم لتعزيز الحل السليم للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.