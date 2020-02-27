باكستان تعلق الدراسة بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان، تعليق الدراسة في إقليمي (السند) و(بلوشستان) كإجراء احترازي بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الخميس أن حكومة إقليم السند في جنوب شرق البلاد أعلنت تعليق الدراسة اليوم وغدا، بينما أعلن إقليم بلوشستان، المتاخم لإيران، تعليق الدراسة حتى 15 مارس المقبل.. يأتي ذلك بعدما أعلنت باكستان تسجيل حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران.

وفي السياق ذاته، دعا مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة ظفر ميرزا، اليوم، الأشخاص الذين سافروا مؤخرا إلى الدول الموبوءة بالفيروس بالاتصال على الخط الهاتفي المكرس لتقديم المساعدة.