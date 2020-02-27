الكويت تدعو المواطنين الذين غادروا للدول الخليجية برا بالبطاقة المدنية العودة سريعا

دعت وزارة الخارجية الكويتية، كل المواطنين الكويتيين الذين غادروا إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر الحدود البرية بواسطة البطاقة المدنية، للعودة إلى البلاد بالسرعة الممكنة؛ وذلك للاستفادة من فترة السماح المحدودة التي منحتها حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء االكويتية "كونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الدعوة تخص من غادر باستخدام البطاقة المدنية ولا تنطبق على مستخدمي جوازات السفر؛ وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي منها تعليق العمل بالسماح بالتنقل باستخدام الهوية الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام باستخدام جواز السفر خلال هذه المرحلة لتسهيل أمورهم.

وأعربت الخارجية الكويتية عن الشكر والتقدير للتعاون والتفهم الذي أبداه المسئولون في المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏لتسهيل عودة المواطنين الكويتيين عبر الحدود البرية.