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الفلبين: وصول أول شحنة من لقاحات كورونا غدا

مانيلا - د ب أ
نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 10:00 م | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 10:00 م

ستتلقى الفلبين أكثر من 1.1 مليون جرعة من لقاحات كوفيد- 19 في غضون يومين، مما يسمح لبلاد ببدء جهود التطعيم بعد أسابيع من بدء بعض جيرانها منح لقاحاتهم وفي ظل تصاعد الإصابات اليومية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي، إن الدفعة الأولى، التي تضم 600 ألف جرعة تبرعت بها شركة "سينوفاك بيوتيك"، ستصل غدا الأحد، تليها 525 ألفا و600 جرعة من لقاحات أسترازينيكا بعد غد الاثنين عبر مبادرة كوفاكس.

وأضاف أن الحكومة واثقة من أن "العديد" من العاملين في مجال الرعاية الصحية سيستخدمون اللقاح القادم من الشركة الصينية.

فيما أشارت إدارة الغذاء والدواء المحلية إلى إنها ضد استخدام لقاح سينوفاك للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لافتة إلى فعاليته المنخفضة لمن يتعرضون للفيروس بصورة متكررة.

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