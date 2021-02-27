ماليزيا تعزز السيطرة الأمنية على الحدود مع تايلاند لمنع عمليات التسلل

عززت الشرطة والقوات المسلحة الماليزية، السيطرة الأمنية على الحدود بين ماليزيا وتايلاند؛ لمواجهة أي عملية تسلل للبلاد.



وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور - في تصريح نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية في نسختها باللغة الانجليزية - "لا نستبعد احتمالية أن الأشخاص الـ15 الذين تعقبتهم الشرطة التايلاندية بعد الهجوم المميت جنوب تايلاند الذي وقع أمس الأول الخميس كانوا يحاولون دخول البلاد".



وأوضح أنه يتم تذكير قوات الأمن الماليزي بشكل مستمر لتعزيز مراقبة الحدود وخاصة مع ما حدث في تايلاند لذلك "لا نستبعد الاحتمالات التي تشير بأنها كانت محاولة للتسلل".



كان انفجار قنبلة وتبادل إطلاق النار قد وقعا بقرية تايلاندية يوم الخميس الماضي، ما أسفر إلى مقتل حارسين وإصابة آخر، فيما كشفت التحقيقات أن المهاجمين كانوا 15 شخصًا على الأقل.