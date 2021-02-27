نائب مستشارة ألمانيا يدعو إلى نهج مشترك خلال تخفيف قيود كورونا

دعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، قبل محادثات مقررة بين الحكومة الاتحادية والولايات، إلى تبني نهج مشترك في الفتح المحتمل خلال جائحة كورونا.

وقال شولتس في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم السبت: "أصر على أن نحقق أداء قياديا مشتركا في ألمانيا"، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك استعداد للتحرك بسرعة إذا ارتفع عدد الإصابات مجددا حتى لا ينتشر الفيروس في ولاية أو في ألمانيا بأكملها.

وقال شولتس، الذي يشغل منصب وزير المالية الألماني، إنه من المعروف أن قطاع التجزئة، على سبيل المثال، في وضع صعب للغاية حاليا.

وأضاف: "لكن لن يستفيد أحد من إعادة فتح المتاجر ثم إغلاقها مجددا بعد فترة وجيزة، ولهذا السبب اقول إنني لا أؤيد الإدلاء بتصريحات غامضة، بل يجب أن نضع شروطا واضحة ودقيقة للغاية تتم مناقشتها بين الولايات والحكومة الاتحادية، ثم نمضي قدما معا".

وأكد نائب المستشارة، على ضرورة وجود خطة يمكن للجميع فهمها جيدا - بالإضافة إلى التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

وقال: "يجب أن يكون هناك حل شامل".

وتناقش الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خطوات إعادة الفتح المحتملة في ظل استمرار الجائحة يوم الأربعاء المقبل.