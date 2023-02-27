الخطيب يستقبل وفد الاتحادين العربي والمصري للكرة الطائرة

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي, ظهر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، وفد ‏الاتحاد العربي للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد، الذي ‏حرص على زيارة النادي اليوم للإشادة بدور الأهلي في دعم كل التوجهات للاتحادات ‏العربية، والتأكيد أن مؤسسة الأهلي لا يقتصر دورها فقط كنادٍ رياضي بالنسبة إلى الشباب ‏العربي وإنما يمتد إلى كل المجالات.‏

ضم وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة: الدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي ‏للكرة الطائرة، ورئيس الاتحاد بدولة الكويت، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ‏للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، والمهندس إبراهيم المقبالي نائب رئيس ‏الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد العماني، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ‏المصري للكرة الطائرة ومدير البطولة العربية للأندية، وعبد الله أمين رئيس اللجنة ‏الإعلامية بالاتحاد العربي.‏

حرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء درع وعلم وقميص الأهلي لوفد الاتحاد العربي، كما ‏قام رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بإهداء الكابتن الخطيب درع الاتحاد العربي، وفي ‏نهاية الزيارة قام الوفد بجولة داخل النادي، اشتملت على زيارة ملعب التتش وصالتي ‏الأمير عبد الله الفيصل والشهداء، وزيارة النصب التذكاري للشهداء.‏

وقال رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة: «سعداء بالتواجد اليوم، ونقدم خالص الشكر ‏للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي، وجميع القائمين على لعبة الكرة الطائرة، لدورهم وسعيهم الدائم إلى تطوير اللعبة». كما أشاد بدور الاتحاد المصري للكرة الطائرة ‏ومساهمته في نجاح البطولة العربية المقامة بمصر.‏

وأشار الشبيب إلى أنه لفت نظره عند دخول النادي شعار «الأهلي تاريخ.. مبادئ.. تطوير» ‏وأنهم سعداء جدا بالتواجد في هذا الصرح الرياضي.

وأكد الشبيب أن الأهلي دائمًا ما يكون حاضرًا في البطولات سواء العربية أو القارية ‏والعالمية، وأن مشاركة الأهلي تضفي علي أي بطولة القوة والإثارة من خلال القاعدة ‏الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها، إلى جانب المستوى الفني، وأيضًا وجود الأهلي يمثل في ‏حد ذاته تسويقًا ودعمًا كبيرًا للبطولة العربية، وتم الاتفاق على أن يكون الأهلي ‏مشاركًا في جميع البطولات.‏

وتطرق الدكتور عبد الهادي الشبيب إلى الحديث عن البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة ‏المقامة في مصر، قائلًا: «مصر سباقة في إقامة بطولات دولية وعالمية، وليس مستغربًا على ‏مصر استضافة بطولة الاتحاد العربي للكرة الطائرة ونجاحها، لا سيما أن لعبة الكرة الطائرة ‏في مصر تشكل شعبية كبيرة وتم اختيار مصر لتنظيم البطولة وفق معايير ثابتة وراسخة، ‏وهناك بطولات قادمة سيتم تنظيمها في مصر بالتعاون مع كل الجهات المسئولة».