أمينة عرفي أفضل لاعبة إسكواش في فبراير من قبل رابطة المحترفات 

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حصلت الناشئة أمينة عرفي على جائزة أفضل لاعبة عن شهر فبراير المقدمة من رابطة اللاعبات المحترفات للإسكواش.

ومُنحت أمينة عرفي صاحبة ال 15 عامًا الجائزة بعد تألقها وتأهلها لنهائي بطولة أون فاير المفتوحة التي اقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 22 حتى 26 فبراير الجاري.

واستهلت أمينة عرفي مشوارها في البطولة بالفوز على الإنجليزية لوسي بيكروفت بثلاثة اشواط نظيفة، بواقع نقاط (11-9) (11-9) (11-9).

ثم تغلبت أمينة على الماليزية سيفاسنجاري سوبرمانيام بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (12-10) (11-5)(11-3).

وفي دور ثمن النهائي فازت أمينة على مواطنتها ندى عباس بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (7-11) (11-6) (12-10) (11-7).

وحققت أمينة عرفي فوز صعب في دور نصف النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (11-9) (5-11) (7-11) (13-11) (11-6).

وأخيرًا خسرت أمينة في الدور النهائي من البلجيكية تيني جيليس بثلاثة اشواط نظيفة.