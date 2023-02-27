ارتفاع جديد لصادرات روسيا من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات حركة النقل البحري نمو صادرات روسيا من النفط الخام عبر الناقلات خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق قرار الحكومة الروسية بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

واقتربت الصادرات الروسية من النفط خلال الأسبوع الماضي من مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي، حيث غادر الجزء الأكبر من الصادرات من موانئ روسيا على المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن روسيا صدرت خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي، عبر موانيها البحرية 3.63 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية طفيفة.

وزادت الصادرات من كل موانئ البحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ والمحيط القطبي.

كما ارتفع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تذبذبا، قبل دخول قرار خفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأربعاء المقبل، ردا على الحظر الغربي وسقف الأسعار المفروض على شحنات النفط الروسي.

في الوقت نفسه فإن زيادة صادرات النفط الروسي عبر الموانئ البحرية تخفي بدرجة كبيرة التباين الشديد بين طرق الصادرات المختلفة، حيث تراجعت بشدة الصادرات من موانئ البحر الأسود، حيث أدت العواصف إلى إغلاق ميناء نوفوروسيسك أغلب أيام الأسبوع الماضي.

كما تراجعت الصادرات من ميناء مورمانسك على المحيط القطبي، وعوضت الزيادة الكبيرة في صادرات موانئ المحيط الهادئ هذا التراجع.

في الوقت نفسه، تراجعت صادرات روسيا من النفط الخام إلى أوروبا عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 17 فبراير الحالي إلى 104 آلاف برميل يوميا في المتوسط حيث ذهبت كل هذه الكميات إلى بلغاريا وهي الدول الأوروبية الوحيدة التي استوردت خلال الأسابيع الماضية النفط الروسي، بدون حساب تركيا، حيث كانت أوروبا تستورد حوالي 1.5 مليون برميل خام من روسيا يوميا قبل الحرب الروسية الأوكرانية.