مصدر: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري بشأن أيرلندا الشمالية

صرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توصلا إلى اتفاق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.



ويأتي الاتفاق الخاص بأيرلندا الشمالية بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أسابيع من التكهنات السياسية وأشهر من المحادثات الفنية المكثفة.



ويعد البروتوكول جزءا من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الكتلة الأوروبية عام 2020، كما أنه أوجد حدودا تجارية ين بريطانيا وايرلندا الشمالية في البحر الايرلندي.



وكان الهدف من البروتوكول هو منع الحاجة لفرض قيود على الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، التي تعد عضو بالاتحاد الأوروبي، مما يخاطر بإعادة توترات طائفية وإحياء صراعات قديمة، مما يعني أن ايرلندا الشمالية مازالت جزءا من الاتحاد الجمركي للكتلة الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.



وأصبح النزاع التجاري عقبة كبيرة في تطبيق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يشعر الوحدويون الموالون لبريطانيا في إيرلندا الشمالية بالانعزال عن بريطانيا والارتباط بالاختصاص القضائي للاتحاد الأوروبي.