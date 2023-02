رامي عباس يرد على أنباء رحيل صلاح عن ليفربول

رد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم ليفربول، على الأنباء المتداولة باقتراب رحيل الجناح المصري عن قلعة آنفيلد حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

شارك رامي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لموقع "أنفيلد واتش" الشهير المختص بتغطية أخبار ليفربول، والذي قال أن محمد صلاح سيغادر ليفربول في الصيف حال فشل الريدز في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ليرد رامي قائلًا:" كلام فارغ.. لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه، لم يخطر ببالنا لحظة واحدة أن يكون عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا سببًا في رحيل صلاح".

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، ويبتعد بفارق 9 نقاط كاملة عن توتنهام صاحب المركز الرابع ولديه 45 نقطة، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh