إسرائيل تتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا بالدفاع عن مصالح تركيا

اتهمت الحكومة الإسرائيلية سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بالدفاع عن المصالح التركية.

ونقل موقع "والّا" الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب تشعر بقلق شديد إزاء تصريحات باراك.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "باراك يتصرف كما لو كان سفير تركيا، ويؤثر سلبًا على ما يجري في الشرق الأوسط".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتبر باراك "عنصرًا يتصرف بعداء تجاه إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "يتأثر بشكل مفرط بالمصالح التركية في سوريا ويتصرف كسفير يخدم مصالح أنقرة".

وذكر التقرير تصريحات باراك التي أدلى بها قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال: "قد تدّعي إسرائيل أنها دولة ديمقراطية، ولكن ما يعمل في الواقع بشكل أفضل في هذه المنطقة هو نظام ملكي خيري".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تستثمر في الكوادر المؤيدة لها ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك وولز.