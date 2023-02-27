 تامر حسني يستأنف تصوير فيلم تاج - بوابة الشروق
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تامر حسني يستأنف تصوير فيلم تاج

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:37 ص

استأنف الفنان تامر حسني، مساء أمس الأحد، تصوير أحداث فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي عقب عيد الفطر المقبل.
ونشر تامر حسني صورة عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك تجمعه مع مخرجة الفيلم سارة وفيق قائلا " رجعنا نستكمل تصوير فيلم تاج .. فيلم صعب بشكل مش طبيعي بس إن شاء الله المصريين قدها.. وسأشرح لكم قريبا ليه بقول كده" .
الفيلم بطولة تامر حسني، وبيومي فؤاد، وساندي، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويجسد تامر حسني في فيلم «تاج» شخصيتين لأخوين توأمين هما تاج وهارون، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

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