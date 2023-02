• وتستعرض نجاح علاج حالة من أصعب 8 تحديات تم إجراؤها في القسطرة القلبية على مستوى العالم



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استعراض قصة نجاح علاج حالتين معقدتين من مرضى الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية "دون جراحة" عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، وذلك خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية، والمنعقد في نيويورك خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضحت الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن "الحالة الأولى" من أصعب الحالات المعقدة وعالية الخطورة في علاج مرضى الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والتي تم علاجها بكفاءة عالية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، ومضيفًا أن "الحالة الثانية" من أصعب 8 تحديات تم إجراؤها في القسطرة القلبية CTO في العام على مستوى العالم.

وأشارت الهيئة، إلى دخول الحالة الأولى ضمن أفضل 8 حالات على مستوى العالم المرحلة النهائية لمسابقة المؤتمر Award-winning Case at CTO Plus 2023، لافتة إلى أنها هي الحالة الوحيدة التي تم اختيارها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت من مصر، وتحديدًا مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

ولفتت إلى قبول الحالة الثانية كحالة تعليمية يستفيد منها الأطباء على مستوى العالم، وإتاحتها ونشرها عبر الإنترنت على صفحة الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية TCTMD، تحت عنوان "If you go back it won't be black".

وتابعت: "أجرى الحالتين وعرضهما بمؤتمر الجمعية الأمريكية، الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب وخبير الانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية وزراعة وإصلاح الصمامات بالقسطرة بهيئة الرعاية الصحية".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات الطبية لعلاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل منظومة كفلت علاج كل المصريين دون تمييز، وبأقل تكلفة وأعلى جودة.

وأكد السبكي، جودة وكفاءة الخدمات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما تشمله من تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، وبما تضمه من كوادر طبية وإدارية مؤهلة، وتابع: نستهدف بناء نظام تشغيل عالمي للرعاية الصحية، ونقل خبراتنا لمزيد من مقدمي الخدمة، وتجسيد التميز في قطاع الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب وخبير الانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أن الحالتين كانتا من أصعب الحالات المعقدة وعالية الخطورة في علاج مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، مؤكدًا كفاءة الإجراءات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بشهادة أكبر وأفضل أطباء القلب والقسطرة في العالم، وتابع: أن الخدمة الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية تنافس وتتفوق كثيرًا على نظيرتها بالمستشفيات العالمية.

واستكمل رشيد، أن أعظم إنجاز حاليًا هو تطوير النظام الصحي الحكومي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والفكر الإداري المتطور لهيئة الرعاية الصحية، ليستفيد من الخدمات والرعاية الصحية المتميزة حاليًا تحت مظلة المنظومة كل مواطن سواء غني أو فقير على حد سواء.

ومن جهتهم، أشاد خبراء القساطر الأمريكيين والأوروبيين المشاركين بمؤتمر الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بنيويورك، بالمستوى المتميز الذي تم به علاج الحالتين داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمصر، حيث لاقوا إشادة كبيرة من الحاضرين، كما أبدوا إعجابهم الشديد بمستوى أطباء القلب المصريين، ومدى إتقانهم للتقنيات الحديثة.