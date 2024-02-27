وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو إلى استخدام الأصول الروسية في مساعدة أوكرانيا

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الدول الكبرى في العالم إلى إيجاد طريقة "للاستفادة" من الأصول الروسية المجمدة لدى تلك الدول في مساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا وفي عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

وقالت يلين، في تصريحات لها بمدينة ساو باولو البرازيلية قبل بدء اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء: "هناك مبرر اقتصادي وأخلاقي وقانوني قوي للمضي قدما"، نحو استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، مضيفة أنه "على مجموعة الدول السبع الكبرى العمل معا لاستكشاف مجموعة من الطرق التي يمكن اقتراحها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات الوزيرة الأمريكية تأتي في الوقت الذي تناقش فيه مجموعة السبع ما يمكن عمله بالأصول السيادية الروسية التي تم تجميدها في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير 2022، في حين تواصل الاحتياجات المالية لأوكرانيا الارتفاع مع دخول الحرب عامها الثالث دون وجود ما يشير إلى نهاية قريبة للحرب.

يذكر أن مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا جمدت أصولا روسية بقيمة 260 مليار يورو (282 مليار دولار) في صورة أوراق مالية وأرصدة نقدية حيث يوجد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي.

وتتفق كل الأطراف على ضرورة استمرار هذه الأصول بعيدة عن يد موسكو، إلا إذا وافقت على المساهمة في إعادة إعمار أواكرانيا بعد انتهاء الحرب، لكن هذه الدول تختلف بشأن مدى قانونية مصادرة هذه الأموال واستخدامها بعيدا عن إرادة روسيا.

وتقول يلين، إنه بعيدا عن مجرد مصادرة الأصول الروسية هناك أفكار أخرى منها استخدامها كضمانة للاقتراض بضمانها من أسواق المال.