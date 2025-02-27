مسئول سويسري: خفض استخدام الوقود الأحفوري في 3 مناطق صناعية بمصر بنسبة 34%

قال بيرنارد سولاند، نائب رئيس التعاون الدولي في سفارة سويسرا في مصر، إن ٣ مناطق صناعية في مصر استطاعت خلال عامين خفض استعمال الوقود الأحفوري بنسبة ٣٤٪، واستهلاك المياه بنسبة ٣٠٪، إضافة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة، وذلك بتمويل سويسري.

جاء ذلك خلال الحدث الختامي للبرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر: إنجازات بارزة نحو استدامة الصناعة، اليوم في القاهرة، وذلك لتسليط الضوء على النتائج والمخرجات الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تحفيز وتعميم نهج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة (EIP) في السياسات، وتحديد فرص إنشائها وبدء تنفيذها، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وينفذ البرنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة الصناعة في ٣ مناطق صناعية في مصر، وهي منطقة أوراسكوم الصناعية، ومنطقة بولاريس الصناعية، ومجمع الروبيكي للجلود. تشمل الجهات المعنية الرئيسية الأخرى الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة.