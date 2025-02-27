ترامب: واثق أن بوتين سيلتزم بأي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيفي بوعده" إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوضح ترامب أن محنة "خدعة روسيا" التي مر بها تمنحه الثقة في قدرته على الوثوق ببوتين خلال المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، التي شنها الكرملين قبل ثلاث سنوات.

وكان ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد واجه، في وقت مبكر من فترة ولايته الأولي كرئيس، تحقيقا خاصا قاده مستشار خاص للنظر في التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تدخل روسي في حملة ترامب للانتخابات للرئاسة عام 2016.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال حديثه مع الصحفيين في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ووجه ستارمر، نيابة عن الملك تشارلز، دعوة إلى ترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا ، وقد قبل ترامب الدعوة.