قصف على مطار مقديشو خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للصومال

تعرض مطار العاصمة الصومالية مقديشو لقصف من قبل جهات مجهولة، قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي هبط بعد ذلك بأمان من الطائرة واستقبله شخصيا رئيس الصومال حسن شيخ محمود.

وبحسب وكالة «نوفوستي»، نقل موقع Garowe عن مصادر قولها: «في منطقة مطار مقديشو، تم إطلاق وابل من قذائف الهاون، مما يشير إلى هجوم منسق قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا».

وأضاف الموقع لاحقًا أن رئيس الوزراء تمكن من الهبوط بأمان والخروج من الطائرة.

وكان رئيس الصومال في انتظاره في المطار، حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي لأسباب أمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، في أعقاب فترة من التوترات الدبلوماسية.

وتأتي الزيارة بعد إعلان إثيوبيا، في ديسمبر الماضي، التراجع عن اتفاق أثار خلافات بين البلدين، وذلك عقب اجتماع الرئيس حسن شيخ محمود وأحمد في العاصمة التركية أنقرة، حيث تم التوصل إلى «إعلان أنقرة» لإعادة العلاقات الثنائية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، إن زيارة آبي أحمد إلى مقديشو تعكس التقارب المتزايد بين البلدين، وتفتح مسارًا جديدًا للتعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.