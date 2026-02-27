باسم سمرة منتقدا اقتحام خصوصية الفنانين: ناس عاوزة تاكل عيش على حزن ناس

علق الفنان باسم سمرة، على انفصال الفنان أحمد السقا عن طليقته مها الصغير، مؤكّدًا دعمه له ولأسرته، قائلًا: "كنت متواجد معاه وبحترم أسرته وأولاده، واللي حصل ده قسمة ونصيب، وكنت معاه وبدعمه".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن عرض المشكلات الأسرية للفنانين واقتحام مساحاتهم الشخصية يُعد أمرًا فظًا، متابعًا: "ناس عايزة تاكل عيش على حزن الناس، هذا الوضع وصل إلى حد تصوير الفنانين في لحظات ضعفه".

واستكمل: "الناس كانت بتصورني وأنا بعيط على رحيل أمي، بتصورنا وإحنا فاقدين أعصابنا، الريتش والسوشيال ميديا هي وصلتنا لكده"، مؤكدًا أنه يكره الموبايلات ولا يحبها، وأنها جزء من المشكلة في انتشار هذه المواقف الخاصة للفنانين.

وشدّد سمرة على أن النجاح الفني الحقيقي لا يأتي بالاعتماد على السوشيال ميديا أو اللجان، قائلًا: "الفنانين اللي لا يعتمدوا على موهبتهم ويعتمدوا على السوشيال ميديا واللجان من أجل النجاح، ده أمر صعب، وأنا برفضه".