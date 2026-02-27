قذائف إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة عيترون الجنوبية

استهدفت دبابة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان بثلاث قذائف.

وبلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مساء أمس الخميس عددا من المناطق في البقاع شرق لبنان، شهيدين و29 جريحا.

واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في موقع المالكية فجر اليوم منطقة المحافر عند أطراف بلدة عيترون بثلاث قذائف، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان اليوم الجمعة أن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع يوم أمس أدت في حصيلة نهائية محدثة إلى استشهاد شخصين، من بينهما طفل سوري الجنسية وسيدة، وإصابة 29 مواطناً بجروح، من بين الجرحى 9 أطفال (4 إناث و5 ذكور) و8 نساء".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس الخميس سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرق لبنان.