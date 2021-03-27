التضامن: وفرنا أماكن لإقامة أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج منعا للتزاحم بالمستشفيات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين قدمت الدعم والمساندة للمواطنين وقت وقوع حادث قطاري سوهاج، خاصة الأطفال والسيدات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن الوزارة توفر أماكن إقامة لأسر الضحايا لمنع التزاحم في المستشفيات تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تقديمها الدعم النفسي لأسر الضحايا وقت وأثناء وبعد الحادث.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حادث قطاري سوهاج، موضحة أن الوزارة ستتكفل بالضحايا المصابين بإعاقة بتوفير أطراف صناعية لهم وأجهزة تعويضية.

ولفتت إلى تكفل الوزارة بالأسر التي فقد ذويها إثر حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرة إلى تسابق الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية والمتطوعين للمساهمة في تعويض أسر وضحايا الحادث.

وأوضحت أن رئيس الوزراء وجه بأن تلك التعويضات مختلفة عن التعويضات التي ستقدمها الدولة للضحايا، مؤكدة أنه سيتم صرف مبالغ فورية لأسر الضحايا قبل خروجهم من المستشفيات.

وذكرت أن الهلال الأحمر يقدم الدعم للضحايا المصابين بصدمات نفسية إثر الحادث، معقبة: «إحنا كوزارة تضامن ومتطوعين في ضهر أسر الضحايا خاصة في الأيام الأولى من الحادث».

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.