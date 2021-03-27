بيلاروس تنتقد استبعادها من مسابقة الأغنية الأوروبية



انتقدت بيلاروس بشدة قرار مسابقة الأغنية الأوروبية ( يوروفيجن) باستبعادها من المنافسات التي تجرى في شهر مايو المقبل بعد أن فشلت للمرة الثانية في مشاركة تتوافق مع الطبيعة غير السياسية للمسابقة.



ونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية، عن رئيس الإذاعة الوطنية البيلاروسية إيفان إيجسمونت قوله، اليوم السبت، إن "قرار استبعادنا له دوافع سياسية".



وأضاف أن منظمي المسابقة تعرضوا لضغوط من قبل "السياسيين والكارهين على مواقع التواصل الاجتماعي".



كان اتحاد الإذاعة الأوروبية، الذي ينظم المسابقة، قد اعلن أمس الجمعة إن أغنيتي فرقة جالاسي زميستا "انتهكتا قواعد المسابقة التي تضمن عدم استخدام المسابقة كأداة أو الإساءة إلى سمعتها".



وأوضح الاتحاد إن هيئة الإذاعة الحكومية في بيلاروس (روسيا البيضاء) تجاوزت الآن الموعد النهائي لتقديم أغنية للمشاركة في المسابقة تمتثل للقواعد وبالتالي لن تشارك.



وتم رفض الأغنية الأولى لفرقة "جالاسي زميستا" بعنوان "سأعلمك" بسبب شكاوى من أن كلمات الأغنية تسخر من حركة الاحتجاج الجماهيرية ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروس منذ فترة طويلة.



وتم تقديم أغنية جديدة بعد الانتقادات، لكنها قوبلت بالرفض أيضا من جانب اتحاد الإذاعة الأوروبية.



ومن المقرر أن تقام مسابقة الأغنية الأوروبية في الفترة ما بين 18 و 22 مايو في مدينة روتردام بهولندا.