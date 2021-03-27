السباحة فريدة عثمان تتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو

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تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان والملقبة بالسمكة الذهبية إلى أولمبياد طوكيو لتمثل مصر في الحدث الرياضي الأبرز في اليابان خلالصيف العام الجاري.

وحققت فريدة ذهبية سباق 100 فراشة في بطولة الكأس الدولية للسباحة ISCA International senior في أمريكا بزمن قدره 57.84 ثانية وتتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو بعد أن حققت الرقم التأهيلي A Cut لهذا السباق حيث أن الرقم المؤهل هو 57.92 ثانية.

وكانت فريدة قد توجت بذهبية سباق 50 متر فراشة لنفس البطولة بعد أن جاءت في المركز الأول لتحصد الميدالية الذهبية حيث أنهت السباق بزمن قدره26.08 ثانية.

كما توجت بطلة مصر بذهبية 50 متر حرة لنفس البطولة.

وسبق لفريدة عثمان تمثيل مصر في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهي اللاعبة الحاصلة على ميداليتين برونزيتين فيبطولتي العالم 2015 و 2017 كأول مصرية في التاريخ.