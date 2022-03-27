سفيرة مصر بالسنغال: لابد من عمل مسحة حديثة أو تلقي اللقاح لحضور مباراة مصر والسنغال

أكدت سفيرة مصر في السنغال، نهى خضر، أنه لا بد من عمل مسحة حديثة لم يمر عليها 48 ساعة في حالة عدم الحصول على اللقاح، وذلك لحضور مباراة مصر والسنغال.

وأشارت خضر، خلال اتصال هاتفي مع برنامج " من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي" اليوم السبت، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد أعداد الجمهور المصري في مباراة العودة الثلاثاء المقبل".

ولفتت إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع السلطات السنغالية لتوفير التأمين الكامل لمنتخب مصر في كافة الانتقالات داخل السنغال.

ورأت أن هناك حالة تحفيز كبيرة في السنغال لمنتخبهم من أجل التحضير لمباراة العودة.