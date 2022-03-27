أوكرانيا تعرض تخزين احتياطي الغاز الأوروبي

عرضت أوكرانيا على الدول الأوروبية استخدام منشآت تخزين الغاز الطبيعي لديها لتجميع احتياطي الوقود الاستراتيجي، في الوقت الذي تحاول فيه الدول وقف الواردات من روسيا.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو إن بلاده تمتلك أكبر منشآت تخزين تحت الأرض في أوروبا، وعلى استعداد للسماح للاتحاد الأوروبي استخدامها.

وأضاف في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "على الرغم من العدوان العسكري الشامل الروسي، مازالت أوكرانيا شريكا قويا ويمكن الاعتماد عليه في أوروبا في قطاع أمن الطاقة".

ورحب هالوشينكو بتوجه الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن إمدادات الغاز الروسي، والشراء بصورة مشتركة من موردين أخرين في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا الذي بدأ الشهر الماضي.

وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تساهم في هذا التضامن من خلال تقديم منشآتها للتخزين.

ووافق قادة الاتحاد الاوروبي، الأسبوع الماضي على الشراء المشترك الطوعي للغاز، والغاز الطبيعي المسال و الهيدروجين، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين في دولهم.

وقالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها سوف تقدم المزيد من الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي.