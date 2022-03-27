رئيس لوجانسيك الانفصالية: استفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا قريبا

أعلن رئيس جمهورية لوجانسيك الانفصالية ليونيد باسيتشنيك، أن استفتاء قد ينظم قريبا في أراضي الجمهورية على انضمامها إلى قوام روسيا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وفي 21 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

وفي كلمة للشعب الروسي، أكد بوتن أن أوكرانيا «جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا»، وأعلن قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وتعتبر روسيا الراعي الرئيسي للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وقد اندلع النزاع إثر ضم موسكو لشبه جزيرة القرم بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع 2014.

واشتد النزاع بين موسكو وكييف، عقب الإعلان الروسي في 21 فبراير لماضي، حيث أعلن الرئيس الورسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، عن إطلاق عملية خاصة في أوكرانيا؛ بهدف نزع السلاح من البلد الأوروبي والقضاء على النازيين القوميين.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس السبت، القوات الروسية من «التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي»، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه «فشل استراتيجي» لروسيا، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو حيث التقى مسؤولين ولاجئين أوكرانيين.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من «معركة عظيمة من أجل الحرية»، ودعا العالم إلى الاستعداد «لمعركة طويلة»، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي «بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة».