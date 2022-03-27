«الطاقة الذرية» تراقب الوضع في مدينة «سلافوتيتش» الأوكرانية وروسيا تجري مناورات على حدود اليابان

تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب الوضع في مدينة سلافوتيتش الأوكرانية، حيث يعيش العديد من الأشخاص الذين يعملون في محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.. فيما أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي إجراء مناورات في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الوضع في مدينة سلافوتيتش الأوكرانية، حيث يعيش العديد من الأشخاص الذين يعملون في محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

وأضاف جروسي- في تصريح، اليوم السبت- أن الهيئة التنظيمية النووية في البلاد أبلغت، اليوم، الوكالة بأن القوات الروسية استولت على المدينة.

وأشار إلى أنه لا يزال قلقًا بشأن قدرة الموظفين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية على التناوب بانتظام والعودة إلى منازلهم في مدينة سلافوتيتش القريبة للراحة، حيث قالت الهيئة التنظيمية إنه لم يكن هناك تناوب للموظفين في المحطة منذ ما يقرب من أسبوع.

وأوضح جروسي أن الهيئة التنظيمية الأوكرانية أبلغت إن القصف الروسي لنقاط التفتيش في "سلافوتيتش" منع الموظفين الفنيين في محطة تشيرنوبيل من السفر من وإلى الموقع.

في سياق آخر، أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن مجموعة من سفنه المضادة للغواصات أجرت مناورات في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان.

وأفادت المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا- في بيان، أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- بأن "غواصي مكافحة الأعمال التخريبية تدربوا على كشف مجموعات غواصة تخريبية، وعاينوا أجسام السفن والرصيف البحري؛ بحثا عن ألغام وعبوات ناسفة زرعها العدو المفترض".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "بوليت إكسبرت" أن السفن الروسية أطلقت نيرانها على ما وصفه البيان بالعدو المفترض في البحر الأسود، في الوقت الذي أغلق الجيش الروسي مياهه وأجواءه في إطار العملية الروسية في أوكرانيا.