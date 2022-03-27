رئيس وزراء اليابان: الصراع الروسي - الأوكراني قد يؤدي لأزمة عالمية كبرى

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن الهجوم الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر أزمة للعالم واليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع كيشيدا أن أساس النظام الدولي بات تحت التهديد وأن الخيارات والأفعال التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مستقبل المجتمع الدولي، ما يتطلب الوحدة لمواجهة التغييرات الأحادية للأوضاع الحالية باستخدام القوة، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

كما أكد رئيس الوزراء الياباني أنه لا يجب التسامح أبدا مع التغييرات أحادية الجانب بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخاصة في شرق آسيا.