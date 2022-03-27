ولاية ماليزية تسمح للمسلمين بالصلاة في المساجد دون تباعد جسدي

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أعلنت إدارة الشؤون الدينية الإسلامية في ولاية كيداه الماليزية أنها ستسمح للمسلمين بالصلاة في المساجد بدون تباعد جسدي اعتبارا من أول أبريل.