الأمم المتحدة: 2909 ضحايا مدنيين للنزاع في أوكرانيا حتى الآن

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين للنزاع في أوكرانيا بلغ منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس السبت، 2909 ضحايا، بينهم 1119 قتيلا و1790 مصابا.

وأشار المكتب - في تحديثه اليوم الأحد، لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا - إلى أن 360 قتيلا إضافة إلى 921 مصابا سقطوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، بينما سقط 301 قتيل و694 مصابا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، أما في الأراضي التي تسيطر عليها "الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها" فسقط 59 قتيلا و227 جريحا

وأوضح التحديث أن 759 قتيلا و869 مصابا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وذكر المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.