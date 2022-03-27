حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة في قرى ومدن كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار اعمال النظافة اليومية و التجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع فادي عبدالفضيل شميس رئيس مركز و مدينة قلين، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الأنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة اعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة داخل قرية ميت الديبه وتوابعها، وأستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق، حيث تم متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة، وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، وأستكمال أعمال الصيانة اليومية لكشافات الأنارة، لرفع كفاءة منظومة الأنارة العام.

وأشرفَ السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، على رفع كفاءة الإنارة العامة بالمناطق المؤدية إلى المساجد والطرق الرئيسية، ومراجعة أعمال الصيانة، بالإضافة إلى قيام قسم الإنارة بدسوق بصيانة وإنارة كورنيش النيل من اول النفق حتى مجلس المدينة، مع إصلاح عطل مفاجئ بكشك الكهرباء الخاص بشارع "احمد يونس" بدحروج وتم عمل اللازم، ومازال الاعمال قائما.

وتابع وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التطوير والتجميل بالمدينة، وعمل بلدورات بطول الطريق، وإعادة تطوير الأرصفة وتجميلها، وتطوير المداخل والمخارج وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، و الحفاظ علي النظافة العامة والتطوير للميادين العامة والمداخل والمخارج والشوارع، وازالة جميع المخالفات والإشغالات، التي تعوق حركة المواطنين، وتبطين الطريق الموازي لرافد الطريق الدولي، بوضع طبقة الأسمنت، وعمل ممشي للمواطنين، والبدء في أعمال تطوير وتوسعة الطريق وتجميلة، والذي يعد من أهم الطرق الحيوية كمدخل للمدينة، بالإضافة إلى استكمال لأعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات القمامة أول بأول بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي ومحيط المدارس، ورفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشرفَ جمال يونس رئيس مركز ومدينة الرياض، علي أعمال النظافة والتجميل؛ وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة بالقرى، ورفع القمامة والمخلفات، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، وطريق والمقابر، وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي، وتكثيف حملات النظافة مستمرة، وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ورفع المخلفات وتسخير الامكانيات للإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق المقدمة، بالإضافة إلى مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، ومدخل القرية، ومتابعة اعمال الرصف بنطاق قريه الضبعه.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة العامة الموسعة، التي شملت مسح الشوارع ورفع المخلفات، و رفع القمامة بالشارع الرئيسي والشوارع الفرعية، ورفع تراكمات القمامة بمنطقة "أبو رمضان"، ومنطقة "الصفصافي" ومسحها بالجليدر، وكنس الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بشارع "السد العالي"، "شارع العاشر من رمضان"، ومنطقة "مجمع المواقف" وتحميلها الي المقالب العمومية، ومسح وتسوية، وردم الحفر بالطريق، ورفع مخلفات الأمطار من طين وخلافة.

كما أشرفَ حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال النظافة العامة بالمدينة والقري، وعمل حملات نظافة بالطرق العامة، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل.

وتابع علي سلامة رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، سير العمل بمنظومة النظافة، واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والاهتمام بالنظافه العامه داخل مناطق المدينة المختلفة، و رفع القمامة والمتولد اليومى، ومسح وتمهيد ورفع التراكمات، ونقلها للمقلب الرئيس والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلىصيانة الاناره العامة بمحطة السكة الحديد بالمدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، واستمرار صيانه وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وتغير الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة بالمدينة والتوابع.

وقام شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمتابعة أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامه باستمرار، بشوارع المدينه خلال الفترة الصباحية، و استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى (الروضة، وأبو غنيمة، الورق، منشأة عباس، البلاصي، الملاحة، برية لاصفير)، ورفع تراكمات القمامه اول بأول بهذه القرى.