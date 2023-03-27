التفاف جماهيري منقطع النظير حول مجلس إقراء الحديث في رمضان بمسجد الحسين

عقدت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجالسهما العلمية، حيث عُقد مجلس الحديث التاسع لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر اليوم الأحد.

وخلال المجلس أكد مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف أن غاية هذه المجالس عظيمة ونبيلة، حيث حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عليها فقال "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح".

وبدأت القراءة من أول باب (القنوت في الصبح) إلى نهاية باب (جامع الترغيب في الصلاة) من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، وقد شهد مجلس الحديث حضورًا مميزًا للجماهير الغفيرة التي أقبلت تستمع إلى حديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتنهل من علم كبار العلماء المحدثين، ونخبة من أئمة وواعظات الأوقاف وطلاب العلم وغيرهم من رواد المسجد.