شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الأجهر، اشتداد الصراع بين عمرو سعد، وأحمد صفوت بعد محاولة الأخير الذي يلعب شخصية "محمود" نجل المعلم سعداوي في خطف حبيبته "درة".

وساوم أحمد صفوت والد درة على الزواج من ابنته أو إبلاغها بأنه يعمل موسيقار في الحفلات ويجمع "النقطة"، وهي معلومة لا تعرفها ابنته الطبيبة التي وقعت في حب مصطفى الأجهر.

واستمع أحمد صفوت، إلى حديث والده السعداوي "سيد رجب"، الذي منح أمواله إلى الأجهر للاستثمار في الألماس القادم من أفريقيا، واشتبك معه بسبب الغيرة.

وقرر نجل السعداوي، ترك والده والتخطيط للإيقاع بين وبين الأجهر بعد تفضيله عليه ومنحه ثقته في مقابل معاملة ابنه "أحمد صفوت" على أنه من عمال محلاته.

مسلسل الأجهر من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته مع عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت كلا من درة وأحمد مجدي، وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأنوشكا وغيرهم.