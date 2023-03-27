وقف الرحلات الجوية في مطار بن جوريون في إسرائيل بسبب إضراب العاملين

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "هستدروت"، للإضراب العام اليوم الاثنين، وذلك في ظل الاحتجاجات واسعة النطاق التي ترفض الإصلاحات القضائية.



وسوف يؤثر الإضراب على الرحلات الجوية من مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب وقطاعات عديدة أخرى.



وقال بينشاس إيدان، رئيس نقابة العمال في مطار بن جوريون: "لقد أصدرت أمرا فوريا بوقف عملية إقلاع الطائرات بالمطار".



ومن المتوقع تضرر عشرات الآلاف من المسافرين بسبب تغير مواعيد الرحلات.



وكان الهستدروت قد دعا في وقت سابق لإضراب عمالي "تاريخي" لوقف "جنون" الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية.



وقال الهستدروت إن الإضراب سوف يبدأ في حال لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تعليق خطط الإصلاح القضائي.