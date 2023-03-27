أكاديمي عسكري إيطالي: فاجنر وراء الاتجار بالبشر وعلى أوروبا استخدام القوة بإفريقيا

أكد العسكري الإيطالي السابق، الجنرال كارلو جان، أن مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة، هي التي تقف وراء عمليات الاتجار بالبشر، وذلك في مقابلة أجراها اليوم الإثنين، مع صحيفة "إل جورنالي".

وأوضح الأكاديمي الإيطالي، أن "جماعة المرتزقة الروسية تشارك في جميع أنواع الأعمال التجارية الغريبة بإفريقيا، من تسهيل التعدين إلى الرشاوى في مبيعات الأسلحة الروسية، مرورا بالاتجار غير المشروع في الأخشاب الثمينة والأعمال غير القانونية الأكثر ربحا، من تجارة المخدرات إلى تجارة البشر"، بحسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وقال إنه "من المؤكد أن مرتزقة (فاجنر) متورطون في تهريب المهاجرين، ربما من خلال مسئولين محليين"، مبينا أن "الاستخبارات الإيطالية كانت قد أبلغت عن ذلك بالفعل منذ عامين".

وذكر العسكري السابق، أن "الهجرة ظلت تحت السيطرة طالما كانت تدار من قبل الدكتاتوريات في شمال إفريقيا والتي يمكن للدول الأوروبية أن تعقد معها صفقات. لقد دفعوا بالمهاجرين إلى الصحراء، والذين قضوا هناك وليس في بحارنا، لذلك لم نشعر بالمشكلة، أما الآن، فلم يعد المهاجرون مرفوضين، بل أصبحوا في الواقع مصدر أموال للجماعات العرقية والقبلية التي تستفيد منهم، والحكومات المحلية أضعف من أن تعارض ذلك".

وبسؤاله عما يمكن أن تفعله أوروبا، قال جان "إنه شيء يتعارض والقيم التي نفتخر بها. وبعبارة أخرى، سيتطلب الأمر، تدخلا واسع النطاق، وإيفاد جيش من النوع الاستعماري في إفريقيا لتحقيق الاستقرار في الأنظمة والمناطق".