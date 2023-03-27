اتحاد الكرة يكشف خطة إعداد المنتخب الأوليمبي قبل المشاركة في أمم إفريقيا

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطة الإعداد للمنتخب الأوليمبي، قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في دولة المغرب.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: «المنتخب الأوليمبي استحق الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب، لأنه لعب بذكاء في مباراتي زامببيا، ولكن المهمة ستكون أصعب في البطولة».

وأضاف: «المنتخب الأوليمبي سيخوض معسكر إعداد في شهر مايو القادم، وسيتخلله مباراتين وديتين على الأقل».

وأتم: «وسنعقد جلسة مع ميكالي (مدرب المنتخب الأوليمبي) من أجل مناقشة فكرة إقامة معسكر طويل، ولكن الأمر سيكون صعبا لأن الموسم سيستمر، ومن الصعب الحصول على خدمات اللاعبين مرة أخرى من أنديتهم».