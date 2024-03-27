 إخماد حريق بالقصاصين في الإسماعيلية دون خسائر - بوابة الشروق
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إخماد حريق بالقصاصين في الإسماعيلية دون خسائر

أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 3:34 ص

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتعامل الفوري مع البلاغ الذى تلقته الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، بنشوب حريق في هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها بقرية الدواويس التابعة لمركز القصاصين.

تابع محمد أنيس السكرتير العام تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و2 سيارة إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع بـ«4 سيارات مياه و2 لودر»، لفتح الطريق والمساعدة في إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

 

 


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