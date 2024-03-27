 بولندا تضاعف التزامها في مبادرة الذخائر بقيادة التشيك - بوابة الشروق
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بولندا تضاعف التزامها في مبادرة الذخائر بقيادة التشيك

وارسو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 2:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 2:47 م
قال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي أن حكومته ضاعفت التزامها، في مبادرة بقيادة التشيك لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية لأوكرانيا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في ريجا، إلى جانب نظيره اللاتفي، كريجانيس كارينش، امتنع سيكورسكي عن إعطاء حجم تمويل محدد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتتضمن خطة التشيك شراء ذخيرة من خارج الاتحاد الأوروبي وتسليم 800 ألف قذيفة إلى الجبهة الأوكرانية، بينما تكافح كييف لصد تقدم روسي جديد.

وبينما رحب زعماء الاتحاد الأوروبي بالمبادرة، إلا أن بعضا من أكبر الدول في التكتل، لم تقدم بعد تعهدا ملموسا.

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