العراق يبرم اتفاقا لتوريد الغاز مع إيران لمدة 5 سنوات

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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً».

وأوضحت أن «هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة»، مشيرة إلى أن «الأمر يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء».