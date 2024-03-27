خالد مشعل: لن نفرج عن أسرى إسرائيل إلا بعد وقف العدوان والانسحاب من غزة

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلا بعد وقف العدوان والانسحاب من غزة، وعودة المهجرين إلى أماكنهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الأربعاء، عن مشعل قوله في كلمة خلال فعالية نسائية في الأردن: "لن نفرج عن أسراهم عندنا إلا عندما نحقق هذه الأهداف، وندير المعركة التفاوضية بصلابة وبحسن المناورة السياسية كما نفعل في الميدان".

وأضاف أن "قيادة الحركة تدير معركة تفاوضية لا تقل شراسة عن معركة الميدان وسنهزمهم في الميدان وسنهزمهم في هذه المعركة التفاوضية"، متابعا: "نصرّ في المفاوضات على وقف العدوان والانسحاب من غزة، وعودة المهجرين إلى أماكنهم خاصة في شمال غزة، وتقديم كل ما يلزم من الإغاثة والإيواء والإعمار وانتهاء الحصار".

وتابع أن "المقاومة بخير رغم شراسة المعركة وإخوانكم على أرض غزة يتصدون لهذا العدو، وكذلك تتصاعد العمليات في قلب القدس وفي الضفة"، مشيرا إلى أن "هذه معركة تاريخية؛ نعم الميزان ميزان القوى ليس لصالحنا ولكن الله معنا ومن بعد ذلك أمتنا والحق والعدالة لقضيتنا".

ولفت إلى أن "هذه ليست معركة كبقية المعارك، هذه معركة فاصلة في تاريخ الصراع بيننا وبين هذا العدو وفي محطات تحرير فلسطين"، موضحا أن "هذه المعركة كشفت الوجه القبيح للعدو، على الساحة الدولية لم يكن هناك تغيير في الساحة الدولية وفي الرأي العام الدولي كما جرى في ظلال هذه المعركة".

وأشار إلى أن "قيادة الحركة منذ بداية المعركة تعمل في مسارات أهمها مسار إسناد المعركة عسكريا من الداخل ومن الخارج بكل جهود، ونحن ما زلنا نحث الأمة أن تنخرط في المعركة".

وأكد مشعل أن "الأردن بلد عزيز وهو الأقرب إلى فلسطين وهو الذي يرتجى منه أكثر من غيره في أدوار رجاله ونسائه نحو أرض الحشد والرباط"، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة والخطر على غزة والحاضنة والمقاومة والأقصى مستمر .