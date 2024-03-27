خاض النادي الأهلي مرانه الأول في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على سيمبا في الثامنة من مساء بعد غدٍ، الجمعة، على أرضية ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وأدى لاعبوا الأهلي مرانهم الأول في تنزانيا مساء اليوم، الأربعاء، على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة؛ إلى تنزانيا ظهر اليوم الأربعاء.

وقبل المران عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهل على عقد محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق، في فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المران.