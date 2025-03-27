 مصادر لوكالة معا: قد يُعلن عن وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل - بوابة الشروق
الخميس 27 مارس 2025 10:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مصادر لوكالة معا: قد يُعلن عن وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل

بيت لحم - معا
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 9:52 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 9:53 م

كشفت مصادر خاصة لوكالة معا أن الأحد المقبل قد يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة بين الوسطاء والأطراف، كلها تتحدث عن عودة إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين ودخول مساعدات وصولا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل وعادت إلى شن عدوان جديد على قطاع غزة.

وطرحت القاهرة مقترحا جديدا يتم بموجبه إطلاق سراح خمسة محتجزين إسرائيليين أسبوعيا؛ وفي وقت لاحق، أفاد موقع القناة 12 الإسرائيلية عن مقترح من قطر، يقضي بإطلاق حماس سراح الجندي المحتجز عيدان ألكسندر، مقابل تصريح ترامب بشأن ضرورة استئناف المفاوضات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك