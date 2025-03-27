مصادر لوكالة معا: قد يُعلن عن وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل

كشفت مصادر خاصة لوكالة معا أن الأحد المقبل قد يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة بين الوسطاء والأطراف، كلها تتحدث عن عودة إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين ودخول مساعدات وصولا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل وعادت إلى شن عدوان جديد على قطاع غزة.

وطرحت القاهرة مقترحا جديدا يتم بموجبه إطلاق سراح خمسة محتجزين إسرائيليين أسبوعيا؛ وفي وقت لاحق، أفاد موقع القناة 12 الإسرائيلية عن مقترح من قطر، يقضي بإطلاق حماس سراح الجندي المحتجز عيدان ألكسندر، مقابل تصريح ترامب بشأن ضرورة استئناف المفاوضات.