برشلونة يكتسح أوساسونا بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

اكتسح برشلونة نظيره أوساسونا، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في لقاء مؤجل من الجولة 27 لليجا.

افتتح فيران توريس التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 من متابعة لكرة عرضية أسكنها توريس في الشباك من لمسة واحدة.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لبرشلونة، بسبب تدخل عنيف من هيريرا حارس مرمى أوساسونا، على قدم داني أولمو بالدقيقة 18.

ونجح الحارس سيرجيو هيريرا في التصدي لها، لكن أعادت تقنية الفيديو، احتساب ركلة الجزاء، بسبب دخول لاعب أوساسونا جون مونكايولا إلى منطقة الجزاء لحظة التنفيذ، وقيامه بقطع الكرة المرتدة من الحارس قبل وصولها للاعبي برشلونة.

وسدد أولمو في نفس الزاوية، بينما توجه هيريرا للزاوية العكسية، لتسكن الكرة الشباك، ويضيف الهدف الثاني للبارسا بالدقيقة 21.

واختتم ليفاندوفسكي ثلاثية برشلونة في الدقيقة 77 من رأسية متقنة، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثية دون رد.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيد للنقطة 63 في صدارة الليجا، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الـ14.