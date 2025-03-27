مهلة 48 ساعة للأهلي وبيراميدز من أجل طلب حُكام أجانب

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى كل من النادي الأهلي ونادي بيراميدز، يخطرهما فيه بضرورة مخاطبته رسمية في مهلة زمنية مدتها 48 ساعة، إذا ما أراد أيا منهما استقدام حكام أجانب.

ويتقابل الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل المُقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني للدوري الممتاز "مرحلة التتويج"، فيما لم يتحرك أيا من الناديين حتى الآن لطلب حكام أجانب.

ويتمسك اتحاد الكرة باللائحة الخاصة بطلب استقدام حكام أجانب على أن يسبق ذلك أي مباراة بمدة زمنية قدرها أسبوعين، حتى يتسنى للاتحاد التحرك ومخاطبة الاتحادات الدولية لتوفير طاقم أجنبي.

كما طلب اتحاد الكرة أن تكون خطابات الأندية لاستقدام أطقم أجنبية، مرفقة بشيكات مستحقة الدفع من أجل إرسال قيمة طلب استقدام الطاقم الأجنبي.

يأتي ذلك على خلفية أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي رفض الأخير خوضها لعدم وجود طاقم تحكيم أجنبي، ليتم تصعيد الأزمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والتي اعتمدت قرارات رابطة الأندية بشأن احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك مع خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي نهاية الموسم بسبب الانسحاب.

وأوصت الأولمبية في بيانها أمس الأربعاء على ضرورة أن يتم تحديد الارتباطات الخاصة بالأندية في وقت مبكر يتيح لها طلب استقدام حكام أجانب.