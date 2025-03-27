رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة توجه بتكثيف تدريبات الاخصائيين النفسيين بوحدة الدعم النفسي

وجهت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، بتكثيف التدريبات المتخصصة للاخصائيين النفسيين بوحدة الدعم النفسي بالمجلس، والتدريب على لعبة المشاعر والتي تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم وتعزز التواصل بين الأهل والأطفال وتنمي الذكاء الوجداني لدى الأطفال.

وقالت السنباطي، خللا ترأسها الاجتماع الدوري للمجلس أمس، إن الاجتماع شهد عرض تقرير توصيات فريق عمل مراجعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، 2026/2027، فضلا عن بعض التوصيات الخاصة بتحسين مؤشرات الأداء والبرامج، مع التأكيد على ضرورة وضع الأهداف القابلة للقياس وتحديد الفئات المستهدفة في عمل كافة البرامج.

كما شهد الاجتماع مناقشة ما تم من أعمال خلال الفترة السابقة وعلى رأسها زيارة مدينتي حلايب وشلاتين وقرية "أبو رماد" لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة للأطفال واحتياجاتهم، والعمل على توفيرها، بما يراعي المصلحة الفضلي للأطفال.

كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات تشكيل اللجان الدائمة وآليات عملها واللوائح الداخلية المنظمة لها، كما تم الاتفاق على إنشاء عدد من اللجان تختص بعدد من المهام التنفيذية منها لجنة الإعلام والتي تختص بمراجعة المواد الإعلامية المتخصصة للأطفال والنشء، ولجنة السياسات والتشريعات والتي تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفل والأم ومتابعة تنفيذها.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن ضرورة إنشاء لجنة لحماية حقوق الطفل والتي تختص بعدد من القضايا الخاصة بالطفل ومنها مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتجار بالطفل والهجرة غير الشرعية ومناهضة العنف ضد الأطفال.