الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير البريد

قالت رئاسة الوزراء في الجزائر، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنهى اليوم الثلاثاء، مهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية كلف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بنيابة مهام وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.

كان عمال البريد قد نظموا إضرابا في الفترة الاخيرة احتجاجا على ظروفهم المهنية في وقت لا تزال مكاتب البريد تشهد نقصا في السيولة.

يذكر أنها المرة الثانية التي يقدم فيها تبون، على إنهاء مهام أحد الوزراء، حيث سبق له أن أقال وزير النقل الأسبق لزهر هاني، مطلع يناير الماضي، على خلفية شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية في "عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة ( النقد الأجنبي) وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".