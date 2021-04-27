 100 % يؤدون امتحانات النقل بالصف الأول الثانوي في جنوب سيناء - بوابة الشروق
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100 % يؤدون امتحانات النقل بالصف الأول الثانوي في جنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:21 م

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن امتحانات النقل جرت وسط إجراءات احترازية مشددة في هدوء وانتظام، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 1089 طالب و طالبة بالصف الأول الثانوي العام أدوا الامتحان اليوم في مواد اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، والمنطق، والرياضيات بنسبة حضور 100 %، وأدى 808 طالب طالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحانات في مواد اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء، والأحياء (الشعبة العلمية) وطلاب الشعبة الأدبية أدوا الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، وعلم النفس، وبلغت نسبة الحضور 99.6 % .

وأكد أن 3183 طالب و طالبة بالصف السادس الابتدائي أدوا امتحان النقل (متعدد التخصصات ) بنسبة حضور 98 % .

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